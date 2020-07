Gol Alex Sandro Sassuolo Juventus 3-3: arriva il pareggio! Video (Di mercoledì 15 luglio 2020) GOL Alex Sandro – La Juventus, dopo essere andata in vantaggio, ha subito la rimonta del Sassuolo ma poi ci ha pensato Alex Sandro a pareggiare. Il brasiliano, sugli sviluppi di un corner, ha siglato la rete del 3-3 e ora il match è ancora aperto. La Juve riacciuffa il pari, Video. Gol Alex Sandro Sassuolo Juventus: Video O gol do Alex Sandro, para empatar o jogo! Sassuolo 3×3 Juventus. pic.twitter.com/4ErBzdsdMN — Portal Juventus (@portalJuvebr) July 15, 2020 Leggi su juvedipendenza

- AlbOr_EsSence : RT @Juventus_Brasil: GOL DA JUVE! ALEX SANDRO empata a partida. Sassuolo 3x3 Juventus. - RockDelGol : RT @ogoalfc: ?? Alex Sandro ?? Dybala Gol da Juventus #Sassuolo 3x3 #Juventus #SASJUV

Succede qualsiasi cosa in Sassuolo-Juventus, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Al Mapei Stadium i ragazzi di Maurizio Sarri trovano la rete del 3-3 gra ...Scendono in campo questa sera al Mapei Stadium Sassuolo e Juventus, match valido per la 33esima giornata di Serie A che promette, almeno sulla carta, gol e spettacolo. I neroverdi vengono dalla presti ...