Galyn Gorg muore a 56 anni: l’attrice di Fantastico 6 scompare oggi (Di mercoledì 15 luglio 2020) muore a 56 anni l’attrice di Fantastico 6: si tratta di Galyn Gorg che, quest’oggi, lascia i suoi cari nel giorno del suo compleanno Ballerina e attrice, Galyn Gorg lascia i suoi cari nel giorno del suo compleanno. La notizia arriva proprio oggi, 15 Luglio 2020, quando il famoso ballerino Steve LaChance scrive sul proprio profilo Instagram “Ti ricorderò così, Dancing with the angels (danza con gli angeli ndr)”. La didascalia accompagna una bellissima foto della ballerina dagli stupendi capelli ricci e degli occhi da uno sguardo intenso. View this post on Instagram @GalynGorg A post shared by Steve LaChance ... Leggi su zon

