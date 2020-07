Dis–coll: la disoccupazione per i collaboratori (Di mercoledì 15 luglio 2020) Chi ha diritto alla Dis-collCondizioniDis-coll: quando e come fare domandaDis-coll: dopo quanto arrivaCome funzionaDis-coll: calcoloSospensione e cessazioneChi ha diritto alla Dis-collTorna su Hanno diritto alla Dis-coll i collaboratori coordinati e continuativi, che sono in disoccupazione volontaria e risultano iscritti alla gestione separata Inps. I collaboratori coordinati e continuativi, si ricorda, sono dei lavoratori che, pur in assenza di un contratto di assunzione, sono soggetti alle direttive dell'azienda a cui solo legati. Si tratta in sostanza di una categoria di lavoratori a metà strada tra il dipendente e l'autonomo. Dal primo luglio del 2017, in virtù dell'art. 7 della legge n. 81/2017, che ha aggiunto all'art. 15 del dlgs n. 22/2015, alcuni commi, la Dis-coll è sta... Leggi su studiocataldi

