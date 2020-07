Convocati Sassuolo Juventus: out Defrel e Rogerio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Convocati Sassuolo Juventus: le scelte dell’allenatore neroverde Roberto De Zerbi per la sfida di Serie A contro i bianconeri Il Sassuolo ha diramato la lista dei Convocati per la sfida contro la Juventus, valevole per la 33a giornata del campionato di Serie A. Assenti Rogerio e Gregoure Defrel. Portieri: Consigli, Pegolo, Russo.Difensori: Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Magnani, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini.Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Ghion, Magnanelli, Mercati, Locatelli, Traoré.Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Haraslin, Manzari, Raspadori. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

