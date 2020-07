Calhanoglu: “Siamo tornati in campo bene dopo la pausa. Ora vogliamo fare più punti possibili” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il centrocampista del Milan, Calhanoglu, ha parlato al termine della gara vinta contro il Parma per 3-1. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Siamo tornati in campo bene dopo la pausa per il Covid, è un buon momento per noi. Ci siamo allenati bene e abbiamo preparato bene le gare per vincerle. Siamo contenti adesso, ma mancano ancora cinque partite: vogliamo chiudere con più punti possibili”. FOTO: Sito Ufficiale Milan L'articolo Calhanoglu: “Siamo tornati in campo bene dopo la pausa. Ora vogliamo fare più punti ... Leggi su alfredopedulla

