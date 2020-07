Appendino: “Lockdown e smart working più difficili per donne” (Di mercoledì 15 luglio 2020) La sindaca di Torino, Chiara Appendino, nella diretta Facebook del ciclo #NemmenoConUnClic della vice presidente della commissione d’inchiesta sul Femminicidio, Cinzia Leone, del Movimento Cinque Stelle, ha dichiarato che: “Lo smart working, che è sicuramente uno strumento importante su cui ritengo si debba investire, non è certo uno strumento di conciliazione, nel senso che una mamma in casa con un bimbo di 3 o 4 anni non riesce a conciliare il lavoro da casa con quello aziendale, anzi diventa ancora più difficile”. “Il lockdown – ha osservato – ha inciso fortemente sulle donne, sia perché si sono trovate ad avere un carico familiare ancora più importante rispetto al solito, sia perché ha inasprito potenziali tensioni familiari e difficoltà rispetto ... Leggi su nuovasocieta

