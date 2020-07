«Si può avere il Covid e non guarirne più» (Di martedì 14 luglio 2020) Ci sono pazienti che, tornati negativi a SARS-COV-2 dopo essersi ammalati, potrebbero non uarire mai, per quanto ne sanno al momento gli scienziati, o cronicizzarsi e, in futuro, tornare positivi sotto certi stimoli, innescando nuovi focolai. Laura Margottini sul Fatto Quotidiano parla oggi di un particolare sottogruppo di pazienti che hanno sviluppato la malattia in forme lievi e moderate: Potenzialmente un numero enorme: fino al 10% di quell ’80% di pazienti, che, appunto, si sono ammalati senza che fosse necessario il ricovero. Sono giovani o super attivi, maratoneti, atleti, calciatori perfino, che non riescono quasi più a muovere e ad alzarsi dal letto da mesi. Si sono infettati, hanno apparentemente superato il Covid a casa, sono guariti, sono tornati negativi al tampone e poi si sono ... Leggi su nextquotidiano

