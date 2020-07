“Sì, è vero”. Michelle Hunziker, arriva una bella notizia: la conduttrice non sta più nella pelle (Di martedì 14 luglio 2020) Sono stati mesi intensi per Michelle Hunziker. Mesi duri caratterizzati dalla quarantena, dal gossip e della critiche. Gossip sulla gravidanza. Critiche per le sue parole al timone di Striscia la notizia che hanno toccato la corrispondente Giovanna Botteri. Un caso più mediatico che altro visto che tra le due il clima è stato sempre sereno, almeno in apparenza. Turbolenza fisiologiche nel mondo dello spettacolo che ora lasciano spazio a altro. A un bella notizia che ha fatto saltare Michelle Hunziker dalla sedia più pronta che mai a iniziare. Stando alle dichiarazioni rese dalla conduttrice, non ci sono più dubbi sul fatto che ci sarà una terza edizione del popolare talent musicale condotto al fianco di J-Ax. A causa ... Leggi su caffeinamagazine

alex13609111 : Si, vero! Cioè, quasi tutta la stampa, eccetto poche eccezioni! - lottatracar : @noexplsn beh si vero HAHAHA - liretta1963 : RT @Bluefidel47: @nikkoletta59 Si vero incredibile. Lo usano come cura di prevenzione contro la guarigione. Addirittura hanno anche chemi… - Annacarbone73 : @essenzialemente Eh si... Vero @dado1919 ? - chiossimanuela2 : RT @Bluefidel47: @nikkoletta59 Si vero incredibile. Lo usano come cura di prevenzione contro la guarigione. Addirittura hanno anche chemi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sì vero” Salvatore “Totò” Cascio: da attore prodigio ad imprenditore di successo ciociariaoggi.it