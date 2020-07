Sarri: “Questo scudetto non è scontato, è ancora da soffrire, da vincere” (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo. “Al di là dell’entusiasmo può pesare il fatto che il Sassuolo è una di quelle squadre che ha preso la strada dell’Atalanta. Ci deve essere entusiasmo anche da parte nostra, dobbiamo essere alla pari a livello di motivazioni. Non si fanno remore contro una grande, vanno avanti per la loro strada”. Su De Zerbi: “Ognuno fa il calcio che può e deve fare, altrimenti diventi allenatore di te stesso. Lui è allenatore che dona impronta alle proprie squadre, ha idee, tra i giovani mi sembra il più interessante. Mi assomiglia? Non so, ognuno è figlio della propria esperienza”. Sullo scudetto: “Questo scudetto non è ... Leggi su ilnapolista

juventusfc : ?? Sarri: «Questo Scudetto non è scontato, ed è ancora da combattere, soffrire e lottare. Nello sport non esiste un… - juventusfc : ?? Sarri: «Non si è mai segnato così tanto come in queste giornate in Serie A. In queste condizioni, per tutte le sq… - juventusfc : ?? Ultima risposta di mister Sarri: «In questo momento della stagione dobbiamo fare pochi calcoli, al resto ci pense… - vany_vero_89 : RT @juventusfc: ?? Sarri: «Non si è mai segnato così tanto come in queste giornate in Serie A. In queste condizioni, per tutte le squadre è… - vany_vero_89 : RT @juventusfc: ?? Sarri: «Questo Scudetto non è scontato, ed è ancora da combattere, soffrire e lottare. Nello sport non esiste un risultat… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri “Questo Chi vence ave raggione, ma Sarri se 'nfessette a ffà jucà Jorginho e Hamsik - ilNapolista ilnapolista