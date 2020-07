Romarama, ecco appuntamenti della settimana (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – Al via una nuova settimana di appuntamenti di Romarama, il programma promosso da Roma Capitale-Assessorato alla Crescita culturale che con il racconto, attraverso un unico canale, consente di scoprire eventi e attivita’ dall’estate all’inverno nella Capitale. Questi alcuni degli appuntamenti fino al 19 luglio, mentre sul sito web Romarama.it il dettaglio delle iniziative e sul canale social @culturaaroma aggiornamenti quotidiani. Lo scrive in una nota il Comune di Roma. Tra le novita’ della settimana, la partenza dei progetti vincitori del bando EUREKA!ROMA 2020-2021-2022. Si comincera’ nel XV Municipio, davanti alla Biblioteca Galline Bianche, dove prendera’ il via da martedi’ 14 luglio la manifestazione Mi fai ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Romarama ecco Romarama, ecco appuntamenti della settimana RomaDailyNews L'estate romana 2020 al tempo del coronavirus

Addio Estate Romana, benvenuta Romarama. La capitale si adegua alle limitazioni dovute al Covid-19 sostituendo anche il nome coniato da Renato Nicolini nel 1977 con il neologismo che ha fatto storcere ...

Da Caravaggio ai Fori Imperiali. Cosa visitare domenica a Roma con l’ingresso gratuito nei musei

Domenica 5 luglio torna l’ingresso gratuito nei musei civici e nelle aree archeologiche di Roma (Fori Imperiali e Circo Massimo). Dalle splendide collezioni permanenti fino alle mostre temporanee, ecc ...

