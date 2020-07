Roberto Formigoni, pm di Cremona chiedono l’assoluzione dall’accusa di corruzione nel caso ‘Vero’ (Di martedì 14 luglio 2020) Il pm di Cremona, Francesco Messina, ha chiesto l’assoluzione per l’ex governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, nel processo che lo vede coinvolto con l’accusa di corruzione per l’acquisizione, nel 2011, della tecnologia Vero a un prezzo, aveva sostenuto l’accusa, superiore a quello di mercato. Stessa richiesta anche per gli altri due imputati: l’ex direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cremona, Simona Mariani, anche lei accusata di corruzione, e l’ex direttore generale dell’assessorato regionale alla Sanità, Carlo Lucchina, imputato invece per abuso d’ufficio. La vicenda risale al 2011, quando l’ospedale Maggiore di Cremona acquistò per 8 milioni di euro l’acceleratore ... Leggi su ilfattoquotidiano

