Poliziotto eroe salva la vita ad un neonato – VIDEO (Di martedì 14 luglio 2020) Un agente di polizia è intervenuto durante il soffocamento di un neonato di tre settimane che aveva smesso di respirare mentre prendeva il latte Agente di polizia interviene durante il soffocamento di un neonato. Il fatto è lunedì negli Stati Uniti, nello Stato del Michigan. Un bambino di tre settimane stava bevendo il latte quando improvvisamente ha smesso di respirare. Lanciato l’allarme dai famigliari, quando l’agente, Cameron Maciejewski, è arrivato a casa ha trovato la famiglia del piccolo in preda al panico perché il bambino bevendo latte aveva smesso di respirare. Maciejewski non si è fatto prendere dal panico ed è riuscito a mantenere la calma: ha praticato al neonato delle pratiche antisoffocamento e a quel punto il bambino ha ripreso a respirare e ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Poliziotto eroe Poliziotto eroe salva la vita ad un neonato – VIDEO BlogLive.it Il rivoluzionario e lo sbirro

Nelle accese discussioni delle ultime settimane sui monumenti, si è trascurato un aspetto forse non secondario: a volte un monumento può suscitare una certa simpatia che il personaggio a cui è dedicat ...

Potenza ricorda il poliziotto ucciso nel 1996, Libera: non sottovalutare la mafia lucana

“Morì da eroe a soli 26 anni, in quella divisa che aveva sempre sognato ... Comincia così, in un comunicato, il ricordo di Francesco Tammone, il poliziotto ucciso a Potenza il 10 luglio 1996.

"Morì da eroe a soli 26 anni, in quella divisa che aveva sempre sognato ... Comincia così, in un comunicato, il ricordo di Francesco Tammone, il poliziotto ucciso a Potenza il 10 luglio 1996.