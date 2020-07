Pioli: “Abbiamo la nostra filosofia di gioco, domani ci aspetta una gara difficile” (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Parma:“Dobbiamo continuare a fare punti se vogliamo tornare in Europa. domani affrontiamo una squadra difficile, dobbiamo essere ben preparati sotto tutti i punti vista. Abbiamo costruito un modo di stare in campo e una mentalità precisa. Non partiamo da zero domani sera, abbiamo la nostra filosofia di gioco e la nostra mentalità che ci ha portato ad ottenere risultati importanti. Dobbiamo continuare così. Le prossime sei partite ci diranno che squadra siamo”. L’allenatore si è soffermato sul momento della squadra:“Si gioca con la testa più che col fisico. Se giocassimo altre 100 volte la gara di Ferrara la vinceremmo 99 volte. ... Leggi su alfredopedulla

