Non ancora presa la decisione sulla proroga dello stato d'emergenza, dice Speranza (Di martedì 14 luglio 2020) AGI - "Al momento nessuna decisione è stata assunta sulla proroga dello stato di emergenza: dovrà riunirsi il Consiglio dei ministri e il Parlamento dovrà essere protagonista di qualsiasi decisione". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nella sua informativa al Senato sulle misure anti Covid. "Valuteremo con trasparenza tutte le ipotesi in campo, nessuna esclusa - ha ricordato Speranza - Io sono convinto che lo stato di emergenza non possa che essere legato ad un periodo eccezionale e limitato della vita del nostro Paese". Il ministro ha sottolineato che "la riapertura in sicurezza delle scuole è la partita più ... Leggi su agi

Aaron Russell è pronto a vestire il biancorosso, da martedì sarà a Piacenza

e il palleggiatore Raydel Hierrezuelo (ancora non ufficializzato dalla società biancorossa) bloccato in Turchia. I dirigenti piacentini stanno lavorando da giorni per ottenere i documenti necessari a ...

Energia,la speculazione spinge la CO2 ai massimi da 14 anni

Non si ferma la corsa al rialzo della CO2. I diritti di emissione di anidride carbonica – in pratica i permessi per inquinare – hanno superato 30 euro per tonnellata portandosi ai massimi da 14 anni s ...

