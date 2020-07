Ndrangheta: inchiesta Fenice, no ai domiciliari per Burlò (Di martedì 14 luglio 2020) Il Tribunale di Asti ha respinto la richiesta di Mario Burlò, imprenditore torinese in carcere dallo scorso dicembre nel quadro dell’inchiesta di ‘Ndrangheta chiamata Fenice, di essere messo agli arresti domiciliari. L’operazione Fenice riguarda la ricostituzione di una cellula della Ndrangheta nella zona di Carmagnola. Il processo, celebrato dal tribunale astigiano, è cominciato la scorsa settimana ed è stato unito a quello chiamato Carminius. Uno degli imputati è l’ex consigliere regionale Roberto Rosso, accusato di voto di scambio politico-mafioso, al quale i domiciliari sono stati concessi. L'articolo Ndrangheta: inchiesta Fenice, no ai ... Leggi su nuovasocieta

I fondi per il coronavirus nelle mire della 'ndrangheta. Uno degli allarmi più rischiosi di cui avevano parlato anche alcune forze politiche, è diventato realtà. Il Nucleo di polizia economico finanzi ...

Contributi a fondo perduto, stanziati per aiutare le imprese in crisi a causa del Coronavirus, e ottenuti grazie a false attestazioni dei volumi d'affari. Così l'Ndrangheta ha messo le mani anche sui ...

I fondi per il coronavirus nelle mire della 'ndrangheta. Uno degli allarmi più rischiosi di cui avevano parlato anche alcune forze politiche, è diventato realtà. Il Nucleo di polizia economico finanzi ...