Matteo Renzi, il piatto piange. A picco la raccolta contributi di Italia Viva (Di martedì 14 luglio 2020) Brutte notizie per Matteo Renzi: il piatto di Italia Viva piange. A giugno scende anche la raccolta contributi del partito dell'ex rottamatore, che nonostante i proclami del fondatore secondo i sondaggi langue abbondantemente sotto al 4 per cento. Nella foto l'ultimo rendiconto della creatura Renziana. Il solo esterno a mettere pecunia è Lupo Rattazzi, che offre 10 mila euro (ma a Carlo Calenda l'imprenditore figlio di Susanna Agnelli ne aveva dati 30mila...). Tutti gli altri contributi sono i 500 euro al mese che i parlamentari Renziani versano al partito. Non tutti. Infatti a giugno sono 28 su 49... CI pensa però la ministra all'Agricoltura Teresa ... Leggi su iltempo

fanpage : 'Basta reddito di cittadinanza, sussidi e assistenzialismo' - ItaliaViva : Toscana, @matteorenzi lancia la sfida delle elezioni regionali. @sscaramelli: 'Lavoriamo sul laboratorio del rifor… - robertocosta31 : RT @Arianna5422: Tracollo per Italia Viva: Matteo #Renzi per la prima volta sotto il 3% Merita la scomparsa definitiva. Ha realizzato il G… - tempoweb : #Renzi, il piatto piange. A picco la raccolta contributi di #ItaliaViva - GianTressoldi : RT @Arianna5422: Tracollo per Italia Viva: Matteo #Renzi per la prima volta sotto il 3% Merita la scomparsa definitiva. Ha realizzato il G… -