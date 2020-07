L'Atalanta è seconda. La Lazio cerca riscatto, la Roma conferme (Di martedì 14 luglio 2020) Roma - Inarrestabile Atalanta che travolge il Brescia nel derby 6-2 e vola al secondo posto . Vigilia di campionato per le due squadre Romane, la Lazio di Simone Inzgahi cerca riscatto domani a Udine ,... Leggi su corrieredellosport

SerieA : Capitano e condottiero dell'@Atalanta_BC. Ha trascinato i suoi con giocate sopraffine e assist pazzeschi. Alejand… - juventusfc : ?? Sarri: «Il @SassuoloUS è una squadra che ha preso la strada dell’Atalanta. Sta dando continuità ad un progetto, è… - Atalanta_BC : #AtalantaBrescia | 2-1 | 25’ ? GOOOOOOOOOOL MARTEEEEEN DE ROOOOOON!!! Di nuovo in vantaggio! | Back into the lead… - TifosiBN : ???? #SARRI: “COL #SASSUOLO CI SARÀ DA SOFFRIRE COME CON L’ATALANTA” ?? - 0Marcullo02 : RT @DocStrowman: Quanti mi sarebbe piaciuto vedere una partita tipo tra questa Atalanta e Napoli 2016-17 o Roma di Spalletti -