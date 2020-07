Kate Middleton confessa: “Avrei tanto voluto essere aiutata nei primi mesi con George” (Di martedì 14 luglio 2020) Anche lei, come tante mamme alle prese con il primo figlio, avrebbe voluto al suo fianco qualcuno che l’aiutasse e la consigliasse. A rivelarlo è Kate Middleton, che si è raccontata a cuore aperto in un’intervista alla Bbc, mettendo allo scoperto le sue paure e le fragilità. “Desideravo un supporto emotivo – ha confessato la Duchessa di Cambridge -. Come ci si comporta con un bimbo appena nato? Nei primi mesi si ha molto aiuto da parte di ostetriche e infermiere, ma poi c’è un periodo di vuoto, prima che si inizi la scuola”. L’occasione per lasciarsi andare alle confidenze è stata il lancio del progetto “Tiny Happy People”, di cui la moglie del principe William si è occupata nei ... Leggi su ilfattoquotidiano

