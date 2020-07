Inghilterra, arrestato un bambino di 12 anni per aver inviato messaggi razzisti al calciatore Zaha (Di martedì 14 luglio 2020) Inghilterra, bambino di 12 anni arrestato: messaggi razzisti al calciatore Zaha Solo qualche giorno fa il giocatore del Crystal Palace, Wilfried Zaha, aveva denunciato sulle sue pagine social un episodio di razzismo sul web: un anonimo tifoso dell’Aston Villa, squadra che avrebbe giocato contro il team del centrocampista ivoriano, aveva intasato la posta di Instagram del calciatore con una serie di messaggi offensivi. Oggi, si è scoperto che quell’utente era in realtà un bambino di 12 anni, che è stato arrestato dalla polizia britannica. Molto pesanti i messaggi ... Leggi su tpi

