Grande Fratello, lutto per ex concorrente: “Provo dolore” (Di martedì 14 luglio 2020) Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello e fidanzata del calciatore juventino Federico Bernardeschi, ha subito un grave lutto in famiglia: è venuto a mancare il padre. Un dolore straziante per la ragazza che ha deciso di sfogarsi sui social network per cercare di alleviare la sofferenza. LE PAROLE SU INSTAGRAM – L’ex gieffina ha … L'articolo Grande Fratello, lutto per ex concorrente: “Provo dolore” Leggi su dailynews24

trash_italiano : Corinne Clery si sfoga dicendo di aver affrontato un suo problema personale grazie al Grande Fratello Vip. Il condu… - LegaSalvini : ?????? FAI GIRARE! ?????? 'CONTE PREPARA LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA FINO A FINE ANNO'. Capito? Non se ne… - CarloCalenda : Dream team: Azzolina e Arcuri. Secondo me è un’idea di Casalino. Prova tipo grande fratello per la scuola italiana.… - ArenaRosario : RT @it_inter: #Raspadori, tifoso nerazzurro, ha rifiutato un'offerta della sua squadra del cuore a 14 anni 'A 10 anni ero malato di Inter,… - bimbadiziamara : Chi non ama la sigla del grande fratello mente solo a se stesso ?? -