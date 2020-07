Google Pixel Buds: ora disponibili in Italia (Di martedì 14 luglio 2020) disponibili in Italia le nuove Google Pixel Buds, auricolari true-wireless della casa californiana. Scopriamole insieme Nonostante tutta la vicenda legata al Pixel 4a, Google annuncia la disponibilità qui in Italia delle Google Pixel Buds. I nuovi auricolari true-wireless sono da oggi disponibili all’acquisto sul Google Store. Potranno rivaleggiare con le concorrenti Airpods Pro? Tra le caratteristiche più importanti troviamo sicuramente i driver dinamici interni da 12 mm, in grado di adattare il suono in base all’ambiente circostante. C’è poi l’integrazione dell’Assistente Google, ... Leggi su tuttotek

