Fiumicino, piccoli ludopatici crescono: il gioco che rovina persone e intere famiglie (Di martedì 14 luglio 2020) Le tre del pomeriggio. Il sole picchia duro su viale delle Meduse, il corso della zona sud della città. Non per loro, un gruppetto di adolescenti in sella ai loro scooter che hanno trovato riparo sotto una tettoia. E’ quella di un centro scommesse, una delle numerose sale gioco di cui il Comune di Fiumicino è disseminato. Attendono. Ed ecco uscire a testa bassa un ragazzo più grande, forse 18enne, con delle schedine in mano. E’ così che funziona. I minori non possono entrare – come tutti sanno e come è scritto a chiare lettere fuori da ogni sala – ma possono ben affidare le loro speranze di vincita e di guadagno ad un maggiorenne che gioca per loro. Tuttavia le cose non vanno sempre così. “Di regola in qualsiasi sala possono entrare solo maggiorenni – dichiara Christian, 48 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

