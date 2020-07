Coronavirus, l’infettivologo Matteo Bassetti: “Non siamo più in emergenza, esagerato prorogarla di 6 mesi in 6 mesi” (Di martedì 14 luglio 2020) “Continuare a dire ‘siamo in emergenza’ semplicemente perché dal punto di vista normativo, burocratico questo facilita alcuni passaggi, non vorrei fosse interpretato all’estero come un fatto negativo, vista l’importanza per un Paese come il nostro della reputazione in termini di turismo e non solo. Io credo che oggi non siamo più in emergenza e, prorogarla di 6 mesi in 6 mesi, mi pare un po’ esagerato“: lo ha affermato Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, a margine del Forum Ambrosetti, a palazzo Ducale di Genova, in merito alla possibile proroga dello stato ... Leggi su meteoweb.eu

