"Conte è competente e rassicura Ecco perché agli italiani piace" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Non c’è litigio nella maggioranza che tenga. Neppure i dossier più discussi, dal Mes al caso Autostrade, scalfiscono il feeling degli italiani con il premier Giuseppe Conte. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

NicolaPorro : Dopo il flop della tournée europea, #Conte s’inginocchia alla #Merkel:ormai è lui stesso a invocare il commissariam… - FratellidItalia : Le giravolte di Conte: un video che dovrebbe vedere tutta Italia. Ma voi non vi sentite presi in giro? - matteosalvinimi : IL DURISSIMO SFOGO DELLO CHEF VISSANI: 'CONTE SI SVEGLIA LA MATTINA PER DIRE LE STRO***TE. SIAMO IN CONDIZIONI PIET… - BB54196217 : RT @tempoweb: Vogliono lo #statodiemergenza ma licenziano i lavoratori della sanità - marino29b : RT @Fabio64356227: Se Prodi, De Benedetti e Briatore, vogliono un governo, con Berlusconi, senza Conte, Vuol dire che Conte sta facendo ben… -