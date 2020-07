Con questa ricetta non butterai mai più le bucce di anguria! (Di martedì 14 luglio 2020) Durante la stagione estiva ci capita spesso di mangiare una buona anguria fresca, ma questa volta cerchiamo di non buttare via le bucce, perchè le possiamo usare per farci una buonissima marmellata. Ecco la ricetta completa. Ingredienti per fare una buonissima marmellata con le bucce di anguria Per cucinare una gustosa marmellata con le bucce di anguria, avrete bisogno di: 600 grammi di buccia di anguria 500 grammi di zucchero bianco da tavola 2 arance Il succo di un limone. Come preparare la marmellata con le bucce di anguria: tagliare l’anguria Prendere le bucce dell’anguria e con un coltello togliere la polpa rossa ancora presente. Sempre con il coltello tagliare la polpa a cubetti grossolani. Anche se rimarrà attaccata alla polpa un ... Leggi su pianetadonne.blog

Pontifex_it : In questa #DomenicadelMare affidiamo a Maria, Stella del Mare, i marittimi, i pescatori e loro famiglie, che con sa… - luigidimaio : Da 206 anni sempre presenti a difesa del Paese, in prima linea anche durante questa emergenza. Buon anniversario al… - NicolaPorro : Ho ricevuto questa bella lettera da un diciottenne che pubblico con piacere e che vi invito a leggere… - zaynholdme : RT @iosonoscioccata: Lei ci ha salutato così, con questa immagine, che ritrae la sua ragione di vita, quella per cui ha perso la sua. Naya,… - dreamgirlsissy : RT @LMonstersITA: Ricordiamo Naya Rivera con questa bellissima esibizione di The Edge Of Glory nella terza stagione di #Glee -

Ultime Notizie dalla rete : Con questa Lombardi propositivo: “Voglio giocarmi qualcosa di grande con questa maglia” Salernonotizie.it Keleketla! Soweto chiama, Londra risponde

Keleketla! è il nome del progetto discografico nato all’interno della biblioteca indipendente di Soweto che porta lo stesso nome, che nella lingua Sepedi (una delle undici parlate in Sudafrica) signif ...

Federico Fornaro su Solvay: “I diktat e i ricatti non servono, la salute resta al primo posto”

Poi una riflessione su una situazione che richiama altre vicende simili, con altre multinazionali coinvolte e centinaia ... il territorio per il futuro - dice ancora Fornaro -: questo deve essere ...

