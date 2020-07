Arezzo, venditore di accendini fa fallire un furto nel negozio: l’azienda lo assume (Di martedì 14 luglio 2020) Quell’intervento, due settimane fa, gli era costato un labbro rotto e otto giorni di prognosi: il ladro appena uscito dal negozio, in fuga, lo aveva colpito al volto. Ma ora Iboyi Godsent ha più di un motivo per gioire. Perché l’azienda che ha aiutato, col suo gesto, ha deciso di assumerlo. La storia. A cavallo tra giugno e luglio Godsent si trova all’esterno del negozio Obi di Arezzo. Sta vendendo accendini e fazzoletti. A un certo punto, nota qualcosa che non va: “Ho visto quell’uomo che senza pagare se ne stava andando”, racconta il venditore di origini nigeriane, “l’ho fermato ma senza mettergli le mani addosso, perché so come funziona in Italia. Lui ha reagito ferendomi, me nel farlo ha perso la borsa (con dentro ... Leggi su ilfattoquotidiano

