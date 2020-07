Amazon pronta al sorpasso di Starlink, SpaceX, con Kuiper (Di martedì 14 luglio 2020) Earlier today, I shared with my colleagues a proposal to approve, with conditions, #Kuiper 's application to deploy and operate an NGSO satellite network. Satellite constellations like this aim to ... Leggi su startmag

Il progetto Kuiper di Amazon ha ottenuto il sostegno del presidente della Federal Communications Commission Usa. Jeff Bezos vuole lanciare i piccoli satelliti in orbite basse per fornire copertura ...

PlayStation 5: Amazon pronto a rivelare il prezzo?

Sembra probabile che il prezzo di PlayStation 5 verrà rivelato oggi; l’indizio sarebbe una serie di nuove inserzioni che sono apparse sui vari siti internazionali di Amazon. La PlayStation 5 verrà lan ...

