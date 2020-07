Vaccino per il coronavirus, Bill Gates: “Deve andare a chi ha più bisogno” (Di lunedì 13 luglio 2020) I vaccini e gli altri farmaci per il trattamento del Covid-19 non dovrebbero andare al “miglior offerente”. Ad affermarlo è nientemeno che il miliardario Bill Gates, in prima linea fin da subito nella ricerca sul coronavirus. L’ex capo di Microsoft sottolinea che i farmaci devono andare dove sono maggiormente necessari. “Se lasciamo che farmaci e … L'articolo Vaccino per il coronavirus, Bill Gates: “Deve andare a chi ha più bisogno” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino per Vaccino per l'influenza, quest'anno ancora più importante La Repubblica Coronavirus, immunità dopo il contagio? Secondo un nuovo studio si perde dopo poche settimane

Uno studio del King’s College di Londra smentisce l’ipotesi di immunità al virus una volta contratto: la malattia potrebbe ritornare come un comune raffreddore Continuano gli studi sul coronavirus, da ...

Servono idee e investimenti per far ripartire un Paese fermo

Se si prende come base il 2019, è abbastanza semplice calcolare quanto ci verrà a costare il Coronavirus. Gli esperti europei stimano una caduta del Pil superiore all’11%. Stiamo larghi con le stime e ...

