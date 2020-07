Un selfie incastra lo spacciatore con otto chili di marijuana in casa (Di lunedì 13 luglio 2020) E’ un selfie a tradire lo spacciatore e portare la polizia direttamente a casa sua, dove hanno trovato 8 chili di marijuana. Il tutto accade giovedì scorso durante un controllo di polizia in Barriera di Milano: i poliziotti infatti vengono insospettiti dall’atteggiamento di tra uomini nigeriani che vagato tra corso Vercelli e via Feletto. Durante il controllo uno dei tre cerca di nascondere le chiavi di casa e di comunicare l’indirizzo. Eppure basta un selfie sul suo telefono per far individuare l’abitazione in via Lorenzo Bruno. Un appartamento occupato dall’uomo e da una ragazza 26enne in cui sono stati trovati nascosti in un armadio due sacchi contenenti 8 chili di marijuana. I ... Leggi su nuovasocieta

