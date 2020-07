UltraPop Festival, 007 - No Time To Die protagonista in streaming su Twitch (Di lunedì 13 luglio 2020) Il film No Time to Die, l'ultima avventura di 007 con star Daniel Craig, protagonista su Twitch per l'UltraPop Festival: ecco gli ospiti! No Time To Die sarà l'ultima avventura di Daniel Craig nei panni di 007 e per l'occasione l'UltraPop Festival dedicherà un intero appuntamento in streaming su Twitch alla saga e al film inedito, oggi a partire dalle 20:00 con Roberto Recchioni e Valentina Ariete. Daniel Craig dirà addio all'iconico ruolo in occasione del cosiddetto Bond 25, film che sembra rivelerà non poche sorprese ai fan delle avventure dell'agente segreto. No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa ... Leggi su movieplayer

Genjuro75 : UltraPop Festival su Lega Nerd! - cinemaniaco_fb : ?????????????? UltraPop Festival, The Last Dance protagonista in diretta su Twitch - zazoomblog : UltraPop Festival The Last Dance protagonista in diretta su Twitch - #UltraPop #Festival #Dance - Allepanda1 : RT @Matioski: Alle 18:00, in occasione dell'UltraPop Festival, mi trovate sul canale Twitch di - Matioski : Alle 18:00, in occasione dell'UltraPop Festival, mi trovate sul canale Twitch di -