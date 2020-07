Torino, Nkoulou: «Inter? Sappiamo che è possibile vincere stasera» (Di lunedì 13 luglio 2020) Il difensore del Torino, Nicolas Nkoulou, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Inter Il difensore del Torino, Nicolas Nkoulou, è apparso fiducioso per una vittoria a favore dei granata nel match di stasera contro l’Inter allo Stadio San Siro di Milano. Ecco le dichiarazioni del giocatore camerunese ai microfoni di Sky Sport: «Le ultime prestazioni dell’Inter ci hanno dato fiducia, Sappiamo che qui è possibile vincere. Siamo in difficoltà, è molto importante per noi fare risultato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

