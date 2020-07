“Sto morendo, ciao”. Tv in lutto, l’attrice sconfitta da un cancro a soli 29 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) L’attrice Divya Chouksey è deceduta il 12 luglio dopo aver perso la battaglia per il cancro. La cugina dell’attore Amrish Verma ha diffuso la notizia attraverso un post sui social media. Molti fan e celebrità hanno ricordato la giovane attrice e modella con preghiere, ricordi e affetto per la famiglia. Proveniente da una famiglia di avvocati – suo padre Mohan Chouksey e sua sorella Pallavi legali molto famosi – Divya ha anche un fratello di nome Mayank. Dopo aver finito la scuola a Bhopal e aver preso una laurea a Delhi, la giovane si era trasferita in Inghilterra per studiare recitazione e fare l’attrice. La giovane, 29 anni, era malata di cancro da circa un anno e pezzo e poche ore prima della sua scomparsa, ha pubblicato un post sulle sue storie di Instagram.



