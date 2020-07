Serie A, il Papu Gomez è l'MVP del mese di giugno (Di lunedì 13 luglio 2020) BERGAMO - Il premio MVP di giugno è stato assegnato al calciatore dell'Atalanta Alejandro Gomez . La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Atalanta-Brescia, in programma martedì 14 luglio al ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Atalanta, Papu Gomez nominato MVP della Serie A del mese di giugno - sportli26181512 : Serie A, il Papu Gomez è l'MVP del mese di giugno: Una performance di efficienza tecnica del 96,3%, fisica del 92,5… - lamortevito : Papu Gomez premiato dalla @SerieA come miglior calciatore del mese di giugno ma, a mio parere, il 10 dell'… - zazoomnews : Serie A: Alejandro Papu Gomez mvp di giugno - #Serie #Alejandro #Gomez #giugno - discoradioIT : Il premio Mvp di giugno del campionato di Serie A è stato assegnato al calciatore dell'Atalanta Alejandro 'Papu' Go… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Papu

Per il calcolo finale sono state considerate le partite disputate dalla 27/a alla 31/a giornata della Serie A TIM 2019/2020. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 10 ...BERGAMO-L' MVP della Serie A per il mese di giugno è Alejandro Gomez. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Atalanta-Brescia, in programma martedì 14 luglio al Gewiss Stadium di Bergamo.