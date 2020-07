Raffiche di vento in Salento, vasto incendio vicino al Lido Conchiglie (Di lunedì 13 luglio 2020) Grosse colonne di fumo si alzano dal crinale costiero delle Serre salentine, tra Gallipoli e le marine di Nardò (Lecce), dove un vasto incendio, che minaccia abitazioni e strutture alberghiere, ha reso necessario l'intervento di due Canadair. Il rogo si sarebbe sviluppato da almeno un focolaio in località Lido Conchiglie, nel comune di Sannicola, e ben presto, a causa del forte vento di Maestrale, si è propagato su un ampio tratto panoramico a ridosso della costa jonico-salentina a nord di Gallipoli. Leggi su tg24.sky

