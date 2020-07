Prezzi giù e sconti facili: col Coronavirus comprare casa diventa un affare. Il report (Di lunedì 13 luglio 2020) Archiviata la fase più grave dell'emergenza Coronavirus potrebbe essere il momento di comprare casa, stando almeno alle rilevazioni effettuate da Scenari Immobiliari. Riparte il mercato della casa in Italia, dopo il lockdown, con una attenzione alla qualità e con Prezzi in lieve calo. È la fotografia post Coronavirus realizzata attraverso stime basate su rilevazioni dirette effettuate in vista del Forum "Après le déluge", in programma a S. Margherita Ligure l'11 e il 12 settembre. Nel primo semestre di quest'anno le compravendite hanno subito una forte contrazione, registrando un calo del 29,2% su base annua. Cresce la domanda di immobili in locazione, ma con spazi esterni e Milano apre con prudenza sul fronte dell'usato, mentre vanno bene ... Leggi su iltempo

