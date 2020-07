Perché da oggi i Washington Redskins non si chiameranno più così (Di lunedì 13 luglio 2020) I Washington Redskins cambieranno nome. L’ufficialità è attesa in giornata: la franchigia della National football league (Nfl) perderà il nome “Redskins”, ritenuto offensivo in quanto riferimento ai pellerossa. Ma la futura denominazione è ancora incerta: il capo allenatore Ron Rivera ha dichiarato che sta dialogando con il proprietario della franchigia Daniel Snyder per concordare un nome che possa onorare sia i militari sia i nativi americani. Il logo, il profilo di un nativo americano con due piume tra i capelli iscritto in un cerchio giallo, è uno dei più riconoscibili della lega di football americano, e uno dei più noti di tutto il panorama sportivo statunitense (anche in quanto simbolo di una squadra della capitale). Dopo anni di contestazioni – il ... Leggi su linkiesta

