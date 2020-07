Maximo Ibarra: «Sky WiFi, una svolta nel mercato dei contenuti» (Di lunedì 13 luglio 2020) Sky Italia apre un nuovo fronte investendo 250 milioni nel business della telefonia, versione hi-tech, per lanciare un’offerta di servizi broadband innovativa che permette di creare all’interno dell’abitazione una rete dedicata ai contenuti video e si racconta a... Leggi su digital-news

Sky, Ibarra: «Ultima rata? Mi auguro si trovi un'intesa»: Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky
Maximo Ibarra (Ceo Sky): «Fibra e contenuti di qualità. Così rivoluzioneremo il mercato della banda larga»
MAXIMO IBARRA:«La sfida di Sky ora è nella fibra: così partecipiamo alla crescita del Paese»

«Sky WiFi è l’evento più importante dalla nascita di Sky Italia — spiega Maximo Ibarra, il ceo a cui l’anno scorso Comcast ha affidato il lancio del nuovo progetto —. Per noi è nuova sfida in un ...A un anno dal suo lancio in Italia, il 24 marzo, Disney+ approderà anche su Sky in Italia: la conferma arriva dall’ad della media company controllata da Comcast, Maximo Ibarra, in un’intervista ...