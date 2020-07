Marcucci (Pd):” Il governo ha gestito bene la crisi pandemica. Ci vuole fiducia” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il senatore Andrea Marcucci affronta le principali tematiche legate alla ripartenza del Paese. La proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre era necessaria. “Se in autunno la situazione dovesse peggiorare siamo pronti a fronteggiare nuove emergenze”. Andrea Marcucci risponde, attraverso un’intervista a La Nazione, sui principali strumenti adottati per fronteggiare la crisi sanitaria ed … L'articolo Marcucci (Pd):” Il governo ha gestito bene la crisi pandemica. Ci vuole fiducia” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

emiliobolles : RT @LaVeritaWeb: Dopo quella di Romano Prodi, arrivano anche le benedizioni di Carlo Calenda e Andrea Marcucci, capogruppo al Senato del Pd… - sadefenza : RT @LaVeritaWeb: Dopo quella di Romano Prodi, arrivano anche le benedizioni di Carlo Calenda e Andrea Marcucci, capogruppo al Senato del Pd… - produciamosoldi : RT @LaVeritaWeb: Dopo quella di Romano Prodi, arrivano anche le benedizioni di Carlo Calenda e Andrea Marcucci, capogruppo al Senato del Pd… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Proroga emergenza con il solito Dpcm ha creato malumori crescenti nella maggioranza e nel Pd. Conte riferirà in Aula. N… - francescagraz1 : Proroga emergenza con il solito Dpcm ha creato malumori crescenti nella maggioranza e nel Pd. Conte riferirà in Aul… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcucci governo

L'HuffPost

al governo per Romano Prodi sarebbe superato dall’anagrafe ... “atto di coraggio politico” da Fi e condivisa con entusiasmo dal capogruppo Pd Andrea Marcucci, renziano mai pentito, si possa riassumere ...L’ho detto ai colleghi 5 Stelle: trovate uno strumento più conveniente se ci riuscite”, ha aggiunto Marcucci a fine intervista. Il governo comunque non lo decidono le prossime elezioni. E’ in ...