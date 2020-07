Lopalco: "Io candidato in Puglia? Vedo pochi Moro e Berlinguer in giro. Non c’è niente di male" (Di lunedì 13 luglio 2020) “Se l’alternativa fosse Moro o Berlinguer, il problema non si porrebbe. Ma di Moro e Berlinguer in giro se ne Vedono ben pochi”. L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco ha replicato con un lungo post su Facebook ad un pezzo di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, riguardante la sua possibile candidatura alle elezioni Regionali in Puglia tra le fila del Pd, così come vorrebbe il governatore uscente Michele Emiliano. Senza sciogliere la riserva, Lopalco ha spiegato la sua visione sugli scienziati che si candidano in politica: “Non ci trovo nulla di male nel fatto che un professionista ponga le proprie competenze al servizio della comunità mettendosi in gioco ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Lopalco candidato L’epidemiologo Lopalco candidato in Puglia? «Vedo pochi Moro, non c’è niente di male a mettersi in gioco» Corriere della Sera Regionali, Emiliano: «Qualcuno ha paura della candidatura di Lopalco». Coro di sostegno dei colleghi per il virologo pugliese

Lopalco: "Pochi Moro o Berlinguer, nulla di male nel mettersi in gioco"

