Linux proibisce alcuni termini nei linguaggi di programmazione dei computer: niente più ‘master’, ‘slave’ e ‘blacklist’ nei codici (Di lunedì 13 luglio 2020) Vietato dire ‘schiavo‘. Non solo nel linguaggio comune usato al bar, o per strada, ma nemmeno nel linguaggio di programmazione informatica dei pc. La lingua si evolve seguendo le nuove spinte della società: e sull’onda delle proteste del movimento ‘Black Lives Matter’ e della nuova attenzione all’inclusione, anche l’informatica si adegua. Linus Torvalds, l’ideatore della famiglia di sistemi operativi Linux, ha suggerito di non usare più termini come ‘master’ o ‘slave’ o ‘blacklist’ o ‘whitelist’ nello scrivere i programmi o le relazioni, perché intrinsecamente ‘razzisti’. In quel caso i termini non fanno riferimento a persone fisiche, ovviamente, ma ad ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Linux proibisce alcuni termini nei linguaggi di programmazione dei computer: niente più ‘master’, ‘slave’ e ‘blackl… -

Ultime Notizie dalla rete : Linux proibisce Linux proibisce alcuni termini nei linguaggi di programmazione dei computer: niente più… Il Fatto Quotidiano