L’app NOW TV è ora disponibile su Android TV Sony BRAVIA (Di lunedì 13 luglio 2020) L’app NOW TV è ora disponibile anche sugli Android TV Sony BRAVIA: ecco la lista dei modelli compatibili con l’applicazione del servizio di streaming. L'articolo L’app NOW TV è ora disponibile su Android TV Sony BRAVIA proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

floo1989 : - GNCDITALIA : INFO • [070720] I #GoldenChild sono ospiti al programma radiofonico di Naver NOW. 'Avenger Girls' con Jiae delle L… - angeloalicino : @bravimabasta Prenota con Free Now (ex mytaxy), imposta il percorso e conosci anche il costo della corsa. Paghi att… - Alberto83214589 : @NOWTV_It Ho un tv Android con le app per tutti i servizi streaming: Chili, DAZN, Google play, Netflix, Disney ec… -

Ultime Notizie dalla rete : L’app NOW La App NOW TV arriva anche su Smart TV Sony Bravia Digital-Sat News