Io e Te | Pierluigi Diaco dà della bugiarda a Corinne Clery: web in rivolta (Di lunedì 13 luglio 2020) Io e Te Pierluigi Diaco ha dato della bugiarda a Corinne Clery che ha ammesso di aver superato alcuni problemi grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Il web ha stroncato, per l’ennesima volta, il conduttore. Io e Te durante la diretta di oggi ha avuto modo di ospitare l’attrice Corinne Clery. Quest’ultima, … L'articolo Io e Te Pierluigi Diaco dà della bugiarda a Corinne Clery: web in rivolta è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

SoniaLaVera : RT @ItalyQanons: Pierluigi Diaco: «Voto per il centrodestra e pretendo rispetto. La Meloni? Donna coraggiosa» - angymontecchi68 : RT @ItalyQanons: Pierluigi Diaco: «Voto per il centrodestra e pretendo rispetto. La Meloni? Donna coraggiosa» - giopapa : RT @VittorioDeSant7: MENTRE ALTRI LO PENSANO! QUALCUNO HA IL CORAGGIO DI AMMETTERE. Pierluigi Diaco: «Voto per il centrodestra e pretendo… - ItalyQanons : Pierluigi Diaco: «Voto per il centrodestra e pretendo rispetto. La Meloni? Donna coraggiosa» - marinellapastor : RT @__irishrose: Ma c'è un conduttore più antipatico e saccente di Pierluigi Diaco? Non credo. #ioete -