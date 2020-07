Inter, tris al Toro e secondo posto con la Lazio. Si sblocca Lautaro (Di lunedì 13 luglio 2020) Termina con il punteggio di 3-1 la sfida tra Inter e Torino, valida per la trentaduesima giornata di serie A. Gli ospiti erano passati in vantaggio al minuto 17′ del primo tempo con Belotti, ma nella ripresa l’Inter è riuscito a ribaltare il risultato. Prima Young al minuto 48′ ha accorciato le distanze per i nerazzurri, poi ci ha pensato Godin a realizzare il 2-1 al minuto 51′. Torna al gol Lautaro Martinez che al minuto 61′ mette il sigillo finale al match. L’Inter sale a quota 68 in classifica e aggancia così la Lazio al secondo posto, il Toro invece resta fermo a quota 34. FOTO: Twitter Inter L'articolo Inter, tris al Toro e ... Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Inter, tris al Toro e secondo posto con la Lazio. Si sblocca Lautaro) Playhitmusic - - Notiziedi_it : VIDEO | Inter 3-1 Torino: il gol di Lautaro Martinez per il tris nerazzurro - andrea_pecchia : Tris al @TorinoFC_1906 in rimonta: l’@Inter di #Conte ritrova vittoria, #LautaroMartinez e 2° posto. #InterTorino… - corsaroll : .@SerieA, vittoria di carattere dell'@Inter che aggancia la @OfficialSSLazio al 2° posto ed è ormai prossima al sor… - Pall_Gonfiato : #SerieA: #Young, #Godin e #LautaroMartinez ribaltano il gol di #Belotti -