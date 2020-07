Denis Villeneuve parla dei suoi progetti dopo Dune (Di lunedì 13 luglio 2020) dopo il kolossal Dune, il regista Denis Villeneuve vuole dedicarsi ad un progetto meno impegnativo e più piccolo come Sicario Il regista Denis Villeneuve è stato ospite di una puntata del podcast Team Deakins Podcast, del celebre direttore della fotografia Roger Deakins, nel corso della quale ha raccontato qualcosa a proposito dei suoi progetti futuri. Il regista di Blade Runner, ha ammesso che realizzare un altro kolossal dal budget stellare e di complessa realizzazione come Dune sarebbe un progetto stressante per lui: Sarebbe salutare per me fare qualcosa di piccolo. Sarà bello tornare a qualcosa tipo Sicario per cui non devo sforzarmi di immaginare il design di una macchina, di un portafoglio o di una pistola ... Leggi su tuttotek

