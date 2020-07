Crema di pomodoro. La regina dell’estate che protegge l’intestino e ti fa dimagrire (Di lunedì 13 luglio 2020) Che il pomodoro faccia bene alla salute grazie all’alta concentrazione di sostanze antiossidanti come il licopene, “amico” della prostata, è noto da tempo. Ma oggi c’è un motivo in più per portare in tavola questo prezioso vegetale di stagione, specialmente se cotto. Secondo una ricerca dell’Universitat Politècnica de València, pubblicata sul Journal of Functional Foods, la salsa di pomodoro cotta può essere, infatti, un’alleata per la salute dell’intestino. Aumenta infatti l’effetto probiotico di batteri ‘buoni’, come il Lactobacillus reuteri. Insomma, si tratta a tutti gli effetti di un alimento funzionale, che, oltre a un alto valore nutrizionale, può avere un effetto benefico sull’organismo. Questo effetto non dipende solo dalla ... Leggi su dilei

Crema al formaggio e marmellata di pomodoro nel vasetto Crema al formaggio e marmellata di pomodoro nel vasetto. La ricetta di oggi è un dolce un po’ sui generis, ma salutare e casalingo, fatto di una mousse di Crema al formaggio di capra (o quello che preferisci) e guarnito con una insolita ...

unacuffietta : sono un pomodoro e ho messo già trecento volte la crema - BuonamicoWines : Crostini Toscani:? Bruschetta al pomodoro, Pecorino toscano e cipolla rossa Porchetta, Fegatini toscani, Pancetta e… - demetrafood : CREMA DI PATATE SIRACUSA SALMONATA CON FINOCCHIETTO SELVATICO E CORIANDOLI DI POMODORO MID-DRY. INGREDIENTI Patate… - denisefoodesig1 : #Cozze ripiene su crema di #pomodoro #confit.???? Anche a voi piacciono i #fruttidimare? Se si, come li preparate? Se… - shioridoukas : sono un pomodoro mannaggia a me che non ho messo la crema solare -

Ultime Notizie dalla rete : Crema pomodoro Crema di pomodoro. La regina dell’estate che protegge l’intestino e ti fa dimagrire DiLei Lo chef (quasi) stellato punta sul pomodoro dal primo al dolce

TORINO. Non di solo pane vive l’uomo. Ma, per una volta, può vivere di solo pomodoro: cotto, crudo, verde, rosso o giallo, vesuviano, datterino o camone. Questo o quello pari sono per chef Stefano Sfo ...

Risotto alla crema di scampi | Tutti i trucchi per farlo perfetto a casa!

Il risotto alla crema di scampi, che cruccio! Perché quando andiamo al ristorante ci viene l’acquolina in bocca solo nel vederlo arrivare e quando tentiamo l’impresa di prepararlo nella nostra cucina ...

TORINO. Non di solo pane vive l’uomo. Ma, per una volta, può vivere di solo pomodoro: cotto, crudo, verde, rosso o giallo, vesuviano, datterino o camone. Questo o quello pari sono per chef Stefano Sfo ...Il risotto alla crema di scampi, che cruccio! Perché quando andiamo al ristorante ci viene l’acquolina in bocca solo nel vederlo arrivare e quando tentiamo l’impresa di prepararlo nella nostra cucina ...