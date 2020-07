Conte: domani in cdm proposta revoca concessioni Aspi. Contrasti nel governo, attaccano le opposizioni (Di lunedì 13 luglio 2020) In una intervista con la Stampa, Giuseppe Conte fa sapere che domani, nel cdm, si deciderà sulla revoca della concessioni autostradali e rileva che i Benetton hanno beneficiato di condizioni irragionevolmente favorevoli per loro Leggi su firenzepost

Linkiesta : Gli italiani dovranno ridurre il tenore di vita, ma i politici non hanno il coraggio di dirlo. Dal 2022 dovremmo r… - Inter : ?? | REPORT Nicolò #Barella non sarà a disposizione di Antonio Conte per la gara di oggi contro il Bologna a causa… - giornalettismo : #Salvini ha chiesto per settimane un incontro con Giuseppe #Conte. Quando tutto sembrava fissato per domani pomeri… - saracristaldi : RT @davcarretta: 'Sono molta curiosa di sapere come andrà il Consiglio dei ministri domani', dice Angela Merkel al termine della conferenza… - FCasaglia : RT @davcarretta: 'Sono molta curiosa di sapere come andrà il Consiglio dei ministri domani', dice Angela Merkel al termine della conferenza… -