“Col toy-boy 21enne”. Alba Parietti criticata, costretta a parlarne: “Ecco chi è Cristiano per me” (Di lunedì 13 luglio 2020) Sta circolando con insistenza la voce di un presunto fidanzamento della showgirl Alba Parietti con un vero e proprio toy boy. Infatti, la donna si è concessa una fantastica vacanza ad Ibiza, in Spagna, in compagnia di questo ragazzo. Lui si chiama Cristiano Urso, ha appena 21 anni ed è un violinista. Ma i rumors delle ultime ore l’hanno fatta arrabbiare ed è stata costretta a smentire categoricamente la notizia. Tra i due ci sarebbe esclusivamente un’amicizia davvero molto speciale. Alba ha iniziato così il suo post, pubblicato sul social network Instagram: “Mi trovo, mio malgrado, a dover chiarire (senza nessun motivo né foto o atteggiamenti che si prestassero ad interpretazioni ambigue). Cristiano Urso è un ... Leggi su caffeinamagazine

