Cobas: due commessi positivi a via Condotti (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma – A Roma, in un negozio di via Condotti, strada dello shopping di lusso, “due commessi sono stati trovati positivi al test sierologico per il Covid-19: una donna dovra’ eseguire il tampone, mentre per un ragazzo e’ prevista la ripetizione del sierologico per confermare la presenza di anticorpi”. A dirlo, in una nota, sono i Cobas. “L’appello che avevamo fatto qualche giorno fa alla sindaca Virginia Raggi e all’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, oggi lo rinnoviamo a gran voce- dichiara Francesco Iacovone, del Cobas nazionale- entrambi sono responsabili della salute dei cittadini di Roma e provincia, e hanno il dovere di vigilare, attraverso gli enti preposti, sul rispetto di quelle regole che sono a salvaguardia ... Leggi su romadailynews

romadailynews : #Cobas: due commessi positivi a via Condotti: #Roma – A Roma, in un negozio di via Condotti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cobas due Cobas: due commessi positivi a via Condotti RomaDailyNews Logistica sotto assedio: altri 17 positivi

di Federica Orlandi Continua la conta dei contagi nei focolai delle aziende di logistica, in città. Crescono i casi alla Tnt (dove a oggi, con oltre 52 infetti, è positivo il 20 per cento dei dipenden ...

Focolai, a Bologna nuovo caso: dopo la Bartolini, 29 positivi anche alla Tnt

Dopo la scoperta di due positività, l’Ausl di Bologna ha fatto una campagna di tamponi a tappeto che ha riguardato 220 lavoratori. Secondo il sindacato Si-Cobas, che chiede la chiusura… Leggi ...

di Federica Orlandi Continua la conta dei contagi nei focolai delle aziende di logistica, in città. Crescono i casi alla Tnt (dove a oggi, con oltre 52 infetti, è positivo il 20 per cento dei dipenden ...Dopo la scoperta di due positività, l’Ausl di Bologna ha fatto una campagna di tamponi a tappeto che ha riguardato 220 lavoratori. Secondo il sindacato Si-Cobas, che chiede la chiusura… Leggi ...