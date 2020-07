Barella: "Voglio lasciare il segno all'Inter" (Di lunedì 13 luglio 2020) MILANO - "All' Inter c'è un gruppo davvero affiatato. C'è un ottimo legame con i compagni e tutti remano nella stessa direzione con l'obiettivo di far meglio. Handanovic e Borja Valero sono quelli che ... Leggi su corrieredellosport

FcInterNewsit : Barella: 'Inter, non è stato semplice arrivare fino a qui: ora voglio lasciare una traccia. Il gruppo? Remiamo tutt… - flamminiog : RT @FcInterNewsit: Barella: 'Inter, non è stato semplice arrivare fino a qui: ora voglio lasciare una traccia. Il gruppo? Remiamo tutti nel… - sportli26181512 : Barella: 'Voglio lasciare il segno all'#Inter': Il centrocampista: 'Qui c'è un gruppo affiatato. C'è un ottimo lega… - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Barella: 'Inter, non è stato semplice arrivare fino a qui: ora voglio lasciare una traccia. Il gruppo? Remiamo tutti nel… - MagicoMagicoEmi : RT @FcInterNewsit: Barella: 'Inter, non è stato semplice arrivare fino a qui: ora voglio lasciare una traccia. Il gruppo? Remiamo tutti nel… -