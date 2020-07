Una copia di Super Mario Bros è stata battuta all’asta per 114mila dollari: è il videogioco più costoso di sempre (Di domenica 12 luglio 2020) Mint, in perfette condizioni. I collezionisti temono e amano questa parola. Se qualcosa è mint vuol dire che non ha un difetto, come se fosse appena uscita dalla fabbrica. In certi settori, quando a un oggetto viene data questa etichetta, il suo prezzo può lievitare fino alle stelle. È andata così per una copia di Super Mario Bros, il videogioco prodotto nel 1985 per Nintendo Entertainment System che ha lanciato definitivamente la serie di videogiochi ispirati a Mario. Come riporta la Cnn, questa copia è stata acquistata per 114mila dollari da un compratore anonimo. Il prezzo è stato battuto alla casa d’aste Heritage Auction di Dallas (Texas), che ha ... Leggi su open.online

